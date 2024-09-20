Жителей Баку предупредили
10:06 657
В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в водоснабжении, сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Согласно сообщению, в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе с 12:00 23 сентября до 12:00 24 сентября в некоторых частях Хатаинского района будут перебои в водоснабжении.
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