Российские ракеты прилетели в Кривой Рог: погиб и ребенок

В результате ракетной атаки на Кривой Рог погибли три человека, еще трое ранены, также повреждены жилые дома, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его сведениям, погибшие — 12-летний мальчик и две женщины 75 и 79 лет. «Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал глава администрации.