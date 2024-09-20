USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Российские ракеты прилетели в Кривой Рог: погиб и ребенок

10:11 251

В результате ракетной атаки на Кривой Рог погибли три человека, еще трое ранены, также повреждены жилые дома, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его сведениям, погибшие — 12-летний мальчик и две женщины 75 и 79 лет. «Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал глава администрации.

Катар показал России голый ханджар
Катар показал России голый ханджар горячая тема
01:50 7470
Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 5970
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
09:54 847
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 02:08
02:08 8190
США испытали ракету, способную долететь до России!
США испытали ракету, способную долететь до России! главное на этот час
00:42 4884
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 5061
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
01:23 4871
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 8709
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 10264
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 6840
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 4961

ЭТО ВАЖНО

Катар показал России голый ханджар
Катар показал России голый ханджар горячая тема
01:50 7470
Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 5970
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
09:54 847
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 02:08
02:08 8190
США испытали ракету, способную долететь до России!
США испытали ракету, способную долететь до России! главное на этот час
00:42 4884
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 5061
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
01:23 4871
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 8709
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 10264
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 6840
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 4961
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться