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Обвинения с трибуны ООН: «Израиль открыл ящик Пандоры…»

11:30 2676

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу-Хабиб, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, выразил обеспокоенность тем, что отсутствие сдерживания Израиля может поставить под угрозу безопасность стран по всему миру.

Накануне по инициативе Алжира было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

«Если не сдержать Израиль, больше никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности», — заявил с трибуны Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу-Хабиб.

«Израиль сбежал из Ливана в 2000 году и теперь повторяет ошибки прошлого. Кибератака ЦАХАЛ на приборы связи привела к ранениям тысяч невинных людей, в том числе женщин и детей», — заявил Бу-Хабиб, продемонстрировав аудитории фотографии последствий массового взрыва пейджеров «Хезболлы».

«Если Совет не осудит этот теракт, вынудив злоумышленника прекратить свои действия, никто в мире больше не сможет чувствовать себя в безопасности. Совершив это злодеяние, Израиль открыл ящик Пандоры. Теперь все экстремистские группы будут действовать аналогичным образом, атакуя всю гражданскую инфраструктуру от бытовых электроприборов до пассажирских самолетов. Никто не сможет в будущем помешать террористам использовать высокие технологии для террористических атак», - заявил Абдалла Бу-Хабиб.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что атака с использованием средств связи «Хезболлы» «противоречит международному праву», и призвал провести расследование в отношении инициаторов и исполнителей этой акции: «…Следует помнить о различии между гражданскими и военными. Использование устройств связи для атаки на людей без знания того, у кого именно были эти устройства, нарушает международное право, которое запрещает использование ловушек, замаскированных под невинные предметы».

В ответ посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: «Мы долго просили СБ ООН обеспечить соблюдение резолюции 1701 и слишком долго игнорировали их нарушение. Пришло время, чтобы «Хезболла» и Иран ответили за свои действия. «Хезболла» должна быть разоружена, а Иран должен нести ответственность за дестабилизацию региона».

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