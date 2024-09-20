Обвинения с трибуны ООН: «Израиль открыл ящик Пандоры…»

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу-Хабиб, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, выразил обеспокоенность тем, что отсутствие сдерживания Израиля может поставить под угрозу безопасность стран по всему миру.

«Если не сдержать Израиль, больше никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности», — заявил с трибуны Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу-Хабиб.

«Израиль сбежал из Ливана в 2000 году и теперь повторяет ошибки прошлого. Кибератака ЦАХАЛ на приборы связи привела к ранениям тысяч невинных людей, в том числе женщин и детей», — заявил Бу-Хабиб, продемонстрировав аудитории фотографии последствий массового взрыва пейджеров «Хезболлы».

«Если Совет не осудит этот теракт, вынудив злоумышленника прекратить свои действия, никто в мире больше не сможет чувствовать себя в безопасности. Совершив это злодеяние, Израиль открыл ящик Пандоры. Теперь все экстремистские группы будут действовать аналогичным образом, атакуя всю гражданскую инфраструктуру от бытовых электроприборов до пассажирских самолетов. Никто не сможет в будущем помешать террористам использовать высокие технологии для террористических атак», - заявил Абдалла Бу-Хабиб.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что атака с использованием средств связи «Хезболлы» «противоречит международному праву», и призвал провести расследование в отношении инициаторов и исполнителей этой акции: «…Следует помнить о различии между гражданскими и военными. Использование устройств связи для атаки на людей без знания того, у кого именно были эти устройства, нарушает международное право, которое запрещает использование ловушек, замаскированных под невинные предметы».

В ответ посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: «Мы долго просили СБ ООН обеспечить соблюдение резолюции 1701 и слишком долго игнорировали их нарушение. Пришло время, чтобы «Хезболла» и Иран ответили за свои действия. «Хезболла» должна быть разоружена, а Иран должен нести ответственность за дестабилизацию региона».