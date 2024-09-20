«Хезболла» признала гибель командиров при ударах по Бейруту

Вооруженное крыло движения «Хезболла» сообщило о гибели 2 военных руководителей и 13 своих бойцов и командиров во время израильского ракетного удара по южному пригороду Бейрута, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

Убитые участвовали в совещании оперативного штаба, которое проводили военный руководитель «Хезболлы» Ибрагим Акил и командир элитного подразделения «Радван» Ахмед Вахби.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об атаке по Бейруту. Как позднее уточнили СМИ, целью авиаудара был Акил. Авиаудар был нанесен по зданию, в котором в момент атаки проходила встреча командиров шиитских формирований и палестинских чиновников. Очевидцы рассказали о трех взрывах в южном пригороде ливанской столицы.

Очередная израильская атака по территории Ливана произошла на фоне обострения ситуации на ливано-израильской границе. Новая эскалация последовала за волной детонаций тысяч пейджеров и раций, в результате которых пострадали боевики «Хезболлы».