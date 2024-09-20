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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Ильхам Алиев поздравляет...

11:57 1057

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно по случаю 60-летия независимости Мальты.

В поздравительном письме говорится: «По случаю 60-й годовщины независимости Республики Мальта от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Существуют благоприятные возможности для развития дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой. Верю, что нашими усилиями отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и дальше развиваться, и расширяться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза в интересах наших народов…».

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