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Суровое наказание требуют для экс-помощника Хикмета Гасанова

Инара Рафикгызы, судебный репортер
12:12 2445

В рамках «Тертeрского дела» состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова, Джавида Агададашева, Гурбана Джумшудова и бывшего помощника по юридическим вопросам экс-командира корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова Фуада Агаева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс проходил в Сумгаитском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева. Гособвинитель потребовал 15 лет лишения свободы для Фуада Агаева, 13 лет для Джавида Агададашева и Гурбана Джумшудова, 11 лет для Фуада Ахундова и 10 лет для Рамиля Ахмедова.

Агаев, Агададашев и Джумшудов ранее были осуждены по другому делу. Гособвинитель потребовал суммировать все сроки наказаний.

Судья предоставил адвокатам время для подготовки к выступлению.

По данному уголовному делу потерпевшими признаны 317 человек. Четыре человека являются законными наследниками лиц, погибших от пыток.

Напомним, в 2017 году группа азербайджанских военных подверглась пыткам в Тертeре и прилегающих районах по указанию высокопоставленных офицеров, подозревавших их в шпионаже в пользу Армении. Расследование по «Тертeрскому делу» возобновили в 2021 году. Было установлено, что большинство обвиненных в госизмене невиновны. Многие из них были оправданы, некоторые — посмертно.

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