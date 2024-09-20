Скандал вокруг детского дома в Баку: реакция Агентства соцуслуг

Накануне на сайте haqqin.az была опубликована статья «Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...» Автор публикации привела слова сбежавшего из детского дома №3 подростка, который рассказал о невыносимых условиях содержания в данном учреждении, обвинил его сотрудников в избиениях и оскорблениях.

Отметим, что детский дом №3 подведомственен Агентству социальных услуг.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве социальных услуг, ведомство взяло под особый контроль ситуацию в детском доме №3. Отмечается, что в учреждении в настоящее время проводится проверка.