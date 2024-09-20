Скандал вокруг детского дома в Баку: реакция Агентства соцуслуг
Накануне на сайте haqqin.az была опубликована статья «Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...» Автор публикации привела слова сбежавшего из детского дома №3 подростка, который рассказал о невыносимых условиях содержания в данном учреждении, обвинил его сотрудников в избиениях и оскорблениях.
Отметим, что детский дом №3 подведомственен Агентству социальных услуг.
Как сообщили haqqin.az в Агентстве социальных услуг, ведомство взяло под особый контроль ситуацию в детском доме №3. Отмечается, что в учреждении в настоящее время проводится проверка.
В заявлении Агентства говорится, что «указанное учреждение юридически находится под управлением Агентства социальных услуг около 1 месяца… Ведется работа по профилактике негативных явлений, обеспечению проживающих там детей необходимыми социальными услугами».
В заявлении Агентства подчеркивается, что будут приняты все необходимые меры с учетом интересов воспитанников.
«13-летний Рамал Расулов по собственному желанию и с учетом психологического состояния переведен в другое учреждение Агентства. В настоящее время предпринимаются шаги для его социальной и психологической реабилитации», - говорится в заявлении.