Российские военные в Баку

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, цель визита – участие в рабочей встрече по обмену опытом в сфере обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, а также подготовки кадров.

Делегация во главе с заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом прибыла в Азербайджан.

На встрече с участием делегаций обеих стран гостям был организован брифинг по истории и деятельности Управления военной полиции Азербайджана, материально-техническом обеспечении и учебной программе, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Российская делегация также ознакомилась с современным оружием и техникой, находящимися в распоряжении подразделений военной полиции, административным зданием, спортивным залом и автопарком. В рамках визита россияне посетили N-скую воинскую часть и наблюдали на учебном полигоне за занятиями подразделений военной полиции.