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Вода в Каспии стала чище

12:57 887

В Каспийском море, согласно результатам последних мониторингов, наблюдается улучшение химического состава воды, сказал журналистам начальник Каспийского управления комплексного экологического мониторинга Джейхун Мурадов.

По его словам, в последние годы в Каспийском море снижается уровень загрязнения, развитие зообентоса идет в соответствии с сезоном. Этому способствует строительство модульных установок в пляжных зонах, применение новейших технологий на платформах и судах, заявил Мурадов.

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