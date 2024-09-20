В России может взорваться ядерная ракета «Сатана»
В Тверской области под Торопцом продолжается детонация снарядов на 23-м арсенале Главного артиллерийско-ракетного управления (ГРАУ) Минобороны России.
Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан с российскими спецслужбами, пишет, что кадров с места детонации очень мало, так как местные жители опасаются уголовного преследования за разглашение военной тайны. При этом спутники NASA уже зафиксировали на территории военной базы тепловые сигнатуры, которые указывают на масштабные пожары и детонации.
По данным «ВЧК-ОГПУ», идет срочная эвакуация станции Старая Торопа, отменены железнодорожные рейсы. Жители сообщают, что на территории базы до сих пор гремят очень сильные взрывы. «Грибы» поднимаются над землей огромные, в Старой Торопе двери ходуном ходят. Часть военных спасались ночью, побросав машины, на которых приехали на службу. Все горит», — рассказал источник.
Есть информация, что на базе могло храниться более серьезное вооружение, чем обычные артиллерийские боеприпасы. Местные жители эвакуируются самостоятельно, опасаясь более мощного взрыва. «Часть окружена забором, она секретная. Находится между Торопцом и Старой Торопой… Те, кто там был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 км вокруг все снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета «Сатана» (межконтинентальная баллистическая ракета) стоит», — рассказал источник, добавив, что через территорию базы идет секретная железнодорожная ветка, которая не отмечена на картах. Она, предположительно, использовалась для поставок боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.
По данным канала, при атаке базы военные бежали, бросая все, в том числе свои машины. Помимо этого, рядом с базой находится завод, который производит пленку. Если он будет уничтожен в результате детонации, близлежащие территории могут столкнуться с экологической катастрофой.
«Сатана» является самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой в мире. Одна ракета несёт 1 заряд на 8 Мт или 10 зарядов по 0,75 Мт. Может доставить в западное полушарие 10 ядерных и 40 ложных боеголовок. Ракета способна выходить на цель с востока и с запада, с Южного и Северного полюсов.
«Сатана» почти неуязвима для ПРО, так как её боеголовки в полёте сопровождают ложные блоки. Площадь их рассеивания и плазменные следы полностью соответствуют реальным боеголовкам, что путает противника.
«Сатана» — защищенное оружие. Нахождение в шахте делает ее недоступной для ракетных и бомбовых атак противника. Снаружи у ракеты есть специальное теплозащитное покрытие, позволяющее преодолевать пылевое облако после взрыва. А чтобы излучение не повлияло на работу бортовых систем управления, специальные датчики просто отключают «мозг» ракеты при прохождении через зону взрыва: двигатели продолжают работать, но системы управления застабилизированы. Лишь после выхода из опасной зоны они вновь включаются, анализируют траекторию, вводят поправки и ведут ракету к цели.
«Сатана» может стоять законсервированной более 10 лет, а потом за 30 секунд быть готовой к старту. «Сатана» входит в Книгу рекордов Гиннесса как самая мощная и тяжёлая баллистическая ракета в мире. Так, суммарный залп только одной ракетной дивизии по мощности равен 13 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, а по своему весу (более 200 тонн) Р-36М2 сравнима с кремлёвским «Царь-колоколом» или американской статуей Свободы. Способна полностью уничтожить такие американские штаты, как Мэриленд, Вермонт и Род Айленд.
В Советском Союзе было развёрнуто 308 ракет «Сатана». С апреля 1999 года «Сатану» запускают с Байконура в виде конверсионной ракеты-носителя «Днепр» для вывода на околоземные орбиты полезных нагрузок.