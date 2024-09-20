USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

В России может взорваться ядерная ракета «Сатана»

срочно в номер; новость дополнена
13:07 2591

В Тверской области под Торопцом продолжается детонация снарядов на 23-м арсенале Главного артиллерийско-ракетного управления (ГРАУ) Минобороны России.

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан с российскими спецслужбами, пишет, что кадров с места детонации очень мало, так как местные жители опасаются уголовного преследования за разглашение военной тайны. При этом спутники NASA уже зафиксировали на территории военной базы тепловые сигнатуры, которые указывают на масштабные пожары и детонации.

По данным «ВЧК-ОГПУ», идет срочная эвакуация станции Старая Торопа, отменены железнодорожные рейсы. Жители сообщают, что на территории базы до сих пор гремят очень сильные взрывы. «Грибы» поднимаются над землей огромные, в Старой Торопе двери ходуном ходят. Часть военных спасались ночью, побросав машины, на которых приехали на службу. Все горит», — рассказал источник.

Есть информация, что на базе могло храниться более серьезное вооружение, чем обычные артиллерийские боеприпасы. Местные жители эвакуируются самостоятельно, опасаясь более мощного взрыва. «Часть окружена забором, она секретная. Находится между Торопцом и Старой Торопой… Те, кто там был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 км вокруг все снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета «Сатана» (межконтинентальная баллистическая ракета) стоит», — рассказал источник, добавив, что через территорию базы идет секретная железнодорожная ветка, которая не отмечена на картах. Она, предположительно, использовалась для поставок боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

По данным канала, при атаке базы военные бежали, бросая все, в том числе свои машины. Помимо этого, рядом с базой находится завод, который производит пленку. Если он будет уничтожен в результате детонации, близлежащие территории могут столкнуться с экологической катастрофой.

«Сатана» является самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой в мире. Одна ракета несёт 1 заряд на 8 Мт или 10 зарядов по 0,75 Мт. Может доставить в западное полушарие 10 ядерных и 40 ложных боеголовок. Ракета способна выходить на цель с востока и с запада, с Южного и Северного полюсов.

«Сатана» почти неуязвима для ПРО, так как её боеголовки в полёте сопровождают ложные блоки. Площадь их рассеивания и плазменные следы полностью соответствуют реальным боеголовкам, что путает противника.

«Сатана» — защищенное оружие. Нахождение в шахте делает ее недоступной для ракетных и бомбовых атак противника. Снаружи у ракеты есть специальное теплозащитное покрытие, позволяющее преодолевать пылевое облако после взрыва. А чтобы излучение не повлияло на работу бортовых систем управления, специальные датчики просто отключают «мозг» ракеты при прохождении через зону взрыва: двигатели продолжают работать, но системы управления застабилизированы. Лишь после выхода из опасной зоны они вновь включаются, анализируют траекторию, вводят поправки и ведут ракету к цели.

«Сатана» может стоять законсервированной более 10 лет, а потом за 30 секунд быть готовой к старту. «Сатана» входит в Книгу рекордов Гиннесса как самая мощная и тяжёлая баллистическая ракета в мире. Так, суммарный залп только одной ракетной дивизии по мощности равен 13 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, а по своему весу (более 200 тонн) Р-36М2 сравнима с кремлёвским «Царь-колоколом» или американской статуей Свободы. Способна полностью уничтожить такие американские штаты, как Мэриленд, Вермонт и Род Айленд.

В Советском Союзе было развёрнуто 308 ракет «Сатана». С апреля 1999 года «Сатану» запускают с Байконура в виде конверсионной ракеты-носителя «Днепр» для вывода на околоземные орбиты полезных нагрузок.

Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России обновлено 11:12
11:12 9754
США испытали ракету, способную долететь до России!
США испытали ракету, способную долететь до России! все еще актуально
00:42 5967
Скандал вокруг детского дома в Баку: реакция Агентства соцуслуг
Скандал вокруг детского дома в Баку: реакция Агентства соцуслуг
12:30 1640
Суровое наказание требуют для экс-помощника Хикмета Гасанова
Суровое наказание требуют для экс-помощника Хикмета Гасанова
12:12 2451
Обвинения с трибуны ООН: «Израиль открыл ящик Пандоры…»
Обвинения с трибуны ООН: «Израиль открыл ящик Пандоры…»
11:30 2685
Катар показал России голый ханджар
Катар показал России голый ханджар горячая тема
01:50 10061
Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 7491
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
09:54 2816
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 02:08
02:08 8995
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 5783
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
01:23 6198

ЭТО ВАЖНО

Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России обновлено 11:12
11:12 9754
США испытали ракету, способную долететь до России!
США испытали ракету, способную долететь до России! все еще актуально
00:42 5967
Скандал вокруг детского дома в Баку: реакция Агентства соцуслуг
Скандал вокруг детского дома в Баку: реакция Агентства соцуслуг
12:30 1640
Суровое наказание требуют для экс-помощника Хикмета Гасанова
Суровое наказание требуют для экс-помощника Хикмета Гасанова
12:12 2451
Обвинения с трибуны ООН: «Израиль открыл ящик Пандоры…»
Обвинения с трибуны ООН: «Израиль открыл ящик Пандоры…»
11:30 2685
Катар показал России голый ханджар
Катар показал России голый ханджар горячая тема
01:50 10061
Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 7491
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
09:54 2816
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 02:08
02:08 8995
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 5783
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
01:23 6198
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться