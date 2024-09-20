В России может взорваться ядерная ракета «Сатана»

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан с российскими спецслужбами, пишет, что кадров с места детонации очень мало, так как местные жители опасаются уголовного преследования за разглашение военной тайны. При этом спутники NASA уже зафиксировали на территории военной базы тепловые сигнатуры, которые указывают на масштабные пожары и детонации.

По данным «ВЧК-ОГПУ», идет срочная эвакуация станции Старая Торопа, отменены железнодорожные рейсы. Жители сообщают, что на территории базы до сих пор гремят очень сильные взрывы. «Грибы» поднимаются над землей огромные, в Старой Торопе двери ходуном ходят. Часть военных спасались ночью, побросав машины, на которых приехали на службу. Все горит», — рассказал источник.

Есть информация, что на базе могло храниться более серьезное вооружение, чем обычные артиллерийские боеприпасы. Местные жители эвакуируются самостоятельно, опасаясь более мощного взрыва. «Часть окружена забором, она секретная. Находится между Торопцом и Старой Торопой… Те, кто там был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 км вокруг все снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета «Сатана» (межконтинентальная баллистическая ракета) стоит», — рассказал источник, добавив, что через территорию базы идет секретная железнодорожная ветка, которая не отмечена на картах. Она, предположительно, использовалась для поставок боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

По данным канала, при атаке базы военные бежали, бросая все, в том числе свои машины. Помимо этого, рядом с базой находится завод, который производит пленку. Если он будет уничтожен в результате детонации, близлежащие территории могут столкнуться с экологической катастрофой.