Армия фриков, представляющих великую старую партию — партию республиканцев, пополнилась еще одним кадром. CNN раскопала высказывания некоего Марка Робинсона, темнокожего персонажа, похожего на бывшего угандийского диктатора, пожиравшего своих противников, Иди Амина. На порнофоруме «Голая Америка» этот достойный джентльмен объявил себя «черным нацистом». Он сказал, что хотел бы вернуть стране рабство и даже пожелал прикупить себе несколько рабов. «Рабство — это совсем не плохо, - говорил он. - Кто-то должен быть рабом». Сейчас Робинсон говорит о том, что ненавидит трансгендеров. А в прошлом они его очень интересовали, и он хотел бы увидеть, как они занимаются любовью. На порносайте можно найти и множество других пожеланий Робинсона, сделанных в период с 2010 по 2012 год. Потом он прекратил их, когда задумал занять высший пост в своем штате.

Да, Марк Робинсом является вице-губернатором Северной Каролины и сейчас баллотируется на пост губернатора. И его всячески поддерживает кандидат в президенты Дональд Трамп. «Робинсон — это Мартин Лютер Кинг на стероидах», - сказал Трамп о своем однопартийце во время последнего посещения штата. Сам стероидный Робинсон говорил о Кинге исключительно пренебрежительно, буквально плюясь на имя национального героя Америки. Северная Каролина является чрезвычайно важным штатом в этой избирательной кампании. Он дает довольно большую квоту выборщиков — 16 человек, и будет первым, где закончится голосование 5 ноября. На выборах 2020 года Трамп победил в этом штате Джо Байдена с крошечным перевесом. Cейчас у Трампа и Харрис практически ничья в Северной Каролине, который был в течение многих лет глубоко республиканским штатом. У первого там 45.6 процента, у второй - 45.3. Но Камала Харрис может быстро набрать очки на скандале с Робинсоном. Как говорит CNN, была опубликована лишь часть обнаруженных на порносайте извращений «черного нациста».

Одновременно эти откровения не оставляют ему шансы в борьбе с демократом Джошом Штейном за кресло губернатора. Как пишет один из пользователей соцсетей, последнему, чтобы проиграть, нужно съесть панду, а потом появиться в ее шкуре на хайвее. Но панды в Северной Каролине не водятся. Робинсон топит и своего партийного босса. В США многие политологи ожидали, что после второго покушения на Трампа его рейтинги взметнутся вверх. Но этого не произошло, они застыли на месте. По самым последним опросам общественного мнения, опубликованным вчера, общенациональный рейтинг Харрис составляет 49 процентов, Трампа - 47 процентов. При этом в ключевых колеблющихся штатах страны Харрис уверенно идет вперед. Например, в Пенсильвании, самом большом штате среди неопределившихся ее разрыв с Трампом составляет 4 процентных пункта — 50 против 46.