«Это ложь»: Зеленский опровергает The Wall Street Journal

Президент Владимир Зеленский опроверг данные издания WSJ о том, что ВСУ потеряли на войне уже 80 тысяч военных.

«80 тыс. потерь украинских военных - это ложь. Реальная цифра гораздо меньше. Существенно», - подчеркнул он.

17 сентября американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что число убитых на войне украинских военных достигло 80 тыс. человек. На эти данные и отреагировал украинский президент на встрече с журналистами.