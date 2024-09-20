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Зеленский о разрешении на удары вглубь России: «Партнеры боятся…»

13:23 565

Украина не применяла дальнобойное оружие на территории РФ, партнеры не дают разрешение на применение дальнобойного оружия, поскольку боятся эскалации, считает президент Украины Владимир Зеленский. Его заявления приводит Интерфакс-Украина.

«У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Но тем не менее этот пакет у нас есть - Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

По словам президента, он думает, что партнеры не дают разрешение на применение дальнобойного оружия, поскольку боятся эскалации.

«Разведки всего мира говорят друг с другом. И так во времена всех войн было. И я думаю, что на этом уровне они обмениваются той или иной информацией. Много разных факторов, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация», - добавил Зеленский.

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