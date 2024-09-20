Пашинян заявил, что независимость Армении «растет день ото дня»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны выразил мнение, что уровень независимости республики «растет день ото дня».

«Суть и цель деятельности правительства Армении заключается в том, чтобы каждый день практически отвечать «Да» на вопрос, вынесенный на референдум 1991 года, и я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растет день ото дня. Благодаря демократии, внешнеполитическому балансированию и сбалансированности», - говорится в послании Пашиняна.

Залогом государственного суверенитета Пашинян назвал следование демократическому подходу во внутренней и стратегии балансирования во внешней политике.

Пашинян указал, что «начиная с 2018 года ориентиром всех наших решений была и остается независимость, государственность, демократия, конкретизация и объективация этих понятий на основе международных правил».