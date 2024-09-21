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МЧС предотвратило попытку суицида в Баку

13:59 1290

В Баку произошла попытка самоубийства, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, гражданин пытался покончить жизнь самоубийством в своей квартире в Наримановском районе. Родственники мужчины сообщили об этом на горячую линию «112» МЧС. На место прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что мужчина, 2000 г.р., пытался совершить суицид.

Благодаря своевременному вмешательству спасателей с помощью специальных средств была открыта дверь квартиры, мужчина был обнаружен в квартире без сознания, его передали бригаде скорой медицинской помощи.

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