Израиль закрыл свое небо

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение закрыть воздушное пространство на севере страны в связи с активными военными действиями у северной границы.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что все виды авиации запрещены к полетам к северу от Хадеры, чтобы не создавать помех для операций ВВС ЦАХАЛ в Ливане.

Исключение сделано только для спасательных, полицейских и пожарных воздушных средств. Сообщается, что в аэропорту Хайфы отменены все взлеты и посадки, как на внутренних, так и на международных рейсах

Отмечается, что воздушное пространство к северу от Хадеры закрыто с сегодняшнего дня до дальнейших указаний.