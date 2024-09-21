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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Израиль закрыл свое небо

14:07 1260

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение закрыть воздушное пространство на севере страны в связи с активными военными действиями у северной границы.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что все виды авиации запрещены к полетам к северу от Хадеры, чтобы не создавать помех для операций ВВС ЦАХАЛ в Ливане.

Исключение сделано только для спасательных, полицейских и пожарных воздушных средств. Сообщается, что в аэропорту Хайфы отменены все взлеты и посадки, как на внутренних, так и на международных рейсах

Отмечается, что воздушное пространство к северу от Хадеры закрыто с сегодняшнего дня до дальнейших указаний.

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