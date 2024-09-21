Военный парад в Иране: показали новую гиперзвуковую ракету и дрон-смертник

Во многих провинциях Ирана проходят военные парады в честь Священной недели обороны, которая посвящена памяти павших в войне с Ираком, которая длилась с 1980 по 1988 год.

В Тегеране центральное мероприятие прошло у мавзолея основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. В параде принимали участие президент Масуд Пезешкиан, а также военное руководство Исламской Республики.