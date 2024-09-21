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Военный парад в Иране: показали новую гиперзвуковую ракету и дрон-смертник

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14:23 2210

Во многих провинциях Ирана проходят военные парады в честь Священной недели обороны, которая посвящена памяти павших в войне с Ираком, которая длилась с 1980 по 1988 год.

В Тегеране центральное мероприятие прошло у мавзолея основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. В параде принимали участие президент Масуд Пезешкиан, а также военное руководство Исламской Республики.

На параде Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые продемонстрировал новую баллистическую ракету дальнего действия «Джихад». Особое внимание было уделено новейшей гиперзвуковой ракете Fattah, которая сделала Иран одной из немногих стран, обладающих такой технологией. По заявлениям Тегерана, ракета может преодолеть израильский «Железный купол». Помимо этого, была продемонстрирована обновленная версия дрона-смертника «Шахед 136-Б», отличающаяся увеличенными габаритами и более высокой взрывной мощностью.

Fattah – двухступенчатая твердотопливная ракета с точной наводкой с дальностью полета 1400 км и конечной скоростью от 13 до 15 Махов. Ее боеголовка имеет сферический двигатель на твердом топливе с подвижным соплом, что позволяет боеголовке увеличивать свою скорость и двигаться по всем направлениям.

Выступая на церемонии, Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не только способен защитить свою страну, но и поддерживать мир и безопасность в регионе. Он также подчеркнул готовность Ирана противостоять Израилю.

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