Россия и Китай играют мускулами в Японском море
Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил о старте российско-китайских военно-морских учений «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Учения пройдут в акватории Японского моря в течение недели.
Отряд российских и китайских кораблей проведет тренировку в совместном маневрировании и обороне при стоянке на незащищенном рейде. Также планируется отработать отражение атаки условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Экипажи проведут артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением ПВО и противолодочного вооружения.
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток 18 сентября.