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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Россия и Китай играют мускулами в Японском море

14:31 644

Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил о старте российско-китайских военно-морских учений «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Учения пройдут в акватории Японского моря в течение недели.

Отряд российских и китайских кораблей проведет тренировку в совместном маневрировании и обороне при стоянке на незащищенном рейде. Также планируется отработать отражение атаки условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Экипажи проведут артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением ПВО и противолодочного вооружения.

Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток 18 сентября.

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