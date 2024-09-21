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Зеленский о плане победы Украины и переговорах с Россией

14:40 1742

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина активно работает над планом победы и подготовила три пункта для разговора с Россией, пишет РБК-Украина по итогам встречи украинского лидера с журналистами 20 сентября.

По его словам, в рамках этой работы уже состоялись встречи в онлайн-формате, но с кем — не уточняется.

«Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали, в начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и будет что показать», — сказал Зеленский, добавив, что все союзники Украины согласились с намерением Киева позвать Россию на второй саммит мира. «Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончания войны», — добавил Зеленский.

План победы Украины, который, по его словам, предусматривает «быстрые и конкретные» шаги партнеров Киева до конца декабря, он назвал мостом к саммиту мира и к «какому бы то ни было этапу окончания войны».

План победы, разработанный Киевом, Зеленский намеревается представить администрации Белого дома США во время своего визита в Вашингтон (25 сентября он планирует выступить на Генассамблее ООН). Частью этого плана Зеленский называл и операцию ВСУ в Курской области. Кроме того, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, план победы подразумевает, что Зеленский будет добиваться от президента США Джо Байдена приглашения Украины в НАТО. Также план предполагает «четкий путь» вступления Украины в Евросоюз и обязательства по постоянным поставкам современного вооружения Киеву.

Зеленский на встрече с журналистами заявил, что один из пунктов плана связан с «однозначным местом Украины в архитектуре безопасности мира», другой — с поставками оружия, еще один — с экономическим развитием страны. Этот план должна увидеть и Россия, добавил Зеленский.

Во время визита в США президент Украины также планирует встретиться в Вашингтоне с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис и с кандидатом республиканцев Дональдом Трампом. Встреча с Трампом, по словам Зеленского, скорее всего, состоится 26–27 сентября.

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