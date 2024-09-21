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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Эрдоган ждет ответа от Асада

14:46 855

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и ждет соответствующего ответа от Дамаска.

«Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдет благодаря такой встрече», - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН.

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