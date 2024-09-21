Эрдоган ждет ответа от Асада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и ждет соответствующего ответа от Дамаска.
«Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдет благодаря такой встрече», - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН.