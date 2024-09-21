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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Азербайджанские спортсмены стали чемпионами мира в Португалии

Впервые в истории!; дополнено
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:01 1600

Азербайджанский дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев завоевал золото на чемпионате мира по спортивной акробатике в португальском Гимарайнше.

В финале комбинированных упражнений азербайджанская пара получила от судей оценку 28,500 и опередила девять дуэтов-финалистов.

Для Даниэля и Мурада это первая победа на чемпионатах мира. В Португалии они также выступят в финалах темпового и балансового упражнений.

Более того, это первое золото чемпионатов мира в истории азербайджанской спортивной акробатики!

Напомним, вчера сборная Азербайджана в командном первенстве завоевала серебро.

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