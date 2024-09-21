Путин поздравляет Пашиняна
Президент и премьер-министр России Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
В послании президента РФ говорится, что «дальнейшее развитие дружественных, союзных российско-армянских отношений, а также конструктивное взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов».
А Михаил Мишустин заметил, что расширение двустороннего сотрудничества и конструктивного диалога в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам РФ и Армении.