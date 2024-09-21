Харрис против Трампа: в США началось досрочное голосование

В пятницу в американских штатах Вирджиния, Южная Дакота и Миннесота началось досрочное очное голосование, в ходе которого избиратели выбирают между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом информирует «Голос Америки».

В прошлом Трамп выражал скептическое отношение к досрочному голосованию, однако в этом году Республиканский национальный комитет поддержал эту концепцию как важный способ собрать голоса заранее, поскольку погода и другие факторы могут повлиять на явку в день выборов 5 ноября, отмечает издание.

В каждом из 50 штатов страны существуют свои процедуры голосования: досрочное голосование по почте или лично, голосование в день выборов или комбинация этих трех способов. Помимо выбора следующего президента избиратели также отдают свои голоса на местных и региональных выборах.