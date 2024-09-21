Попытка прорыва ВСУ через границу России

Российские военные за сутки сорвали три попытки армии Украины прорваться через государственную границу РФ в Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», - сказано в его сообщении.

По данным российского министерства, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронемашины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля.