В России вспыхнула военная база наемников
15:23 1874
В Краснодарском крае РФ горит военная база «Молькино», где ранее располагалась ЧВК «Вагнер». Об этом сообщают российские издания и паблики.
Утверждается, что вспыхнули административные здания. Что стало причиной пожара, пока не известно.
Ранее «Молькино» была основной базой «вагнеровцев». Теперь там базируется «Африканский корпус» - подразделение из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.
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