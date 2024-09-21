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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

В России вспыхнула военная база наемников

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15:23 1874

В Краснодарском крае РФ горит военная база «Молькино», где ранее располагалась ЧВК «Вагнер». Об этом сообщают российские издания и паблики.

Утверждается, что вспыхнули административные здания. Что стало причиной пожара, пока не известно.

Ранее «Молькино» была основной базой «вагнеровцев». Теперь там базируется «Африканский корпус» - подразделение из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

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