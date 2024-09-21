Заседание Конституционного суда по итогам выборов в Милли Меджлис

В связи с проведенными 1 сентября 2024 года внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана проходит заседание Пленума Конституционного суда по особому конституционному судопроизводству по проверке документов, представленных Центральной избирательной комиссией, и утверждению итогов выборов.

На заседании были представлены члены коллегии и секретарь суда. Заслушивается информация судьи-докладчика о назначении даты, проведении и итогах выборов. По итогам заседания будут утверждены результаты выборов в Милли Меджлис.

16 сентября ЦИК Азербайджана подвел итоги выборов в Милли Меджлис и представил соответствующие документы в Конституционный суд для утверждения итогов и результатов выборов.