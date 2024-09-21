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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

МВД Азербайджана обратилось к гражданам: Будьте внимательны…

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15:50 1981

Правоохранительные органы Азербайджана задержали телефонных мошенников, которые, притворяясь близкими родственниками, просили граждан переводить денежные средства на «экстренную помощь», говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В ведомстве заявили, что злоумышленники звонили на домашние телефоны граждан, в частности пожилых людей, притворялись близкими родственниками и утверждали, что попали в беду, после требовали срочно перечислить денежные средства. Звонки поступали из-за границы, мошенники также использовали искусственный интеллект для подделки голоса.

«По данным фактам сотрудниками полиции проведены расследования и ряд успешных оперативных мероприятий. Есть задержанные, их привлекли к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

В МВД Азербайджана призвали граждан быть внимательными и не поддаваться на обман телефонных мошенников.

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