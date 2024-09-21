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Ближний Восток на грани полномасштабной войны

Politico
16:05 689

Власти США считают, что в ближайшие дни боевые действия между Израилем и ливанским движением «Хезболла» значительно усилятся, что может привести к полномасштабной войне между ними, пишет Politico.

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, «последний анализ ситуации, проведенный в администрации президента Джо Байдена, показывает, что обеим сторонам будет трудно добиться деэскалации», говорится в публикации.

Беспокойство в администрации усилилось, когда Израиль взорвал пейджеры и рации «Хезболлы», а также жилой дом в Бейруте, в результате, как сообщалось, был убит высокопоставленный командир движения Ибрагим Акил, отмечает издание.

Оно обращает внимание, что частные оценки противоречат официальному заявлению Белого дома о том, что дипломатия все еще может предотвратить дальнейшее кровопролитие.

«…Война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить ее», - заявил журналистам советник Белого дома Джон Кирби.

Американские чиновники сообщили газете, что «ожидают ухудшения ситуации в ближайшие дни», и что «Хезболла» нанесет ответный удар по Израилю в той или иной форме.

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