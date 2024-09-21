Еще 17 террористов РПК уничтожены в Ираке

В северных районах Ирака — Кара, Хакурк и Кандиль в результате бомбардировок самолетов Вооруженных сил Турции ликвидированы 17 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в заявлении, распространенном турецким Министерством национальной обороны.

Подчеркивается, что в Кара ликвидированы 8 террористов, в Хакурке — 4, в Кандиле — 5.

«Мы продолжим проводить неожиданные, нетрадиционные, быстрые и постоянные операции — чтобы в корне уничтожить терроризм», — говорится в заявлении турецкого министерства.