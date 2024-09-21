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Дебют Махира Эмрели в Германии

И флаг Азербайджана на центральной трибуне в Нюрнберге; фото, обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:00 816

Дебют Махира Эмрели в «Нюрнберге» получился неудачным.

Команда проиграла «Герте» со счетом 0:2. Махир старался быть активным, но шансов для взятия ворот не имел.

«Нюрнберг» с 7 очками занимает 11-е место.

*** 16:24

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели дебютировал во второй немецкой Бундеслиге в составе своего нового клуба «Нюрнберг».

В эти минуты «Нюрнберг» проводит домашний матч 6-го тура против «Герты». Махир Эмрели вышел на замену на 39-й минуте. А на центральной трибуне красуется флаг Азербайджана, по-видимому, принесенный кем-то из азербайджанских болельщиков.

Идет второй тайм. Пока «Нюрнберг» уступает со счетом 0:1. Перед этой игрой подопечные знаменитого Мирослава Клозе с 7 очками занимали 11-е место.

Ранее, напомним, Эмрели выступал в таких зарубежных клубах, как польская «Легия», загребское «Динамо» и турецкий «Коньяспор».

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