Дебют Махира Эмрели в Германии
Дебют Махира Эмрели в «Нюрнберге» получился неудачным.
Команда проиграла «Герте» со счетом 0:2. Махир старался быть активным, но шансов для взятия ворот не имел.
«Нюрнберг» с 7 очками занимает 11-е место.
*** 16:24
Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели дебютировал во второй немецкой Бундеслиге в составе своего нового клуба «Нюрнберг».
В эти минуты «Нюрнберг» проводит домашний матч 6-го тура против «Герты». Махир Эмрели вышел на замену на 39-й минуте. А на центральной трибуне красуется флаг Азербайджана, по-видимому, принесенный кем-то из азербайджанских болельщиков.
Идет второй тайм. Пока «Нюрнберг» уступает со счетом 0:1. Перед этой игрой подопечные знаменитого Мирослава Клозе с 7 очками занимали 11-е место.
Ранее, напомним, Эмрели выступал в таких зарубежных клубах, как польская «Легия», загребское «Динамо» и турецкий «Коньяспор».