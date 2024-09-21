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Иран не передал России установки для ракет «Фатх»

Reuters
16:20 367

Иран еще не передал России пусковые установки для уже доставленных ракет «Фатх-360», пишет Reuters.

Агентство ссылается на три источника: европейского дипломата, представителя европейской разведки и американского чиновника.

Собеседники агентства выделяют две возможные причины задержки поставок. Либо Россия собирается модифицировать грузовики для перевозки ракет, либо Тегеран таким образом создает пространство для новых переговоров со странами Запада о снижении напряженности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал о том, что Иран поставил России баллистические ракеты. На следующий день Sky News опубликовало спутниковое фото судна, которое, предположительно, доставило ракеты в Россию через Каспийское море. Иран отрицает эти поставки.

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