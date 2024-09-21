Иран не передал России установки для ракет «Фатх»
Иран еще не передал России пусковые установки для уже доставленных ракет «Фатх-360», пишет Reuters.
Агентство ссылается на три источника: европейского дипломата, представителя европейской разведки и американского чиновника.
Собеседники агентства выделяют две возможные причины задержки поставок. Либо Россия собирается модифицировать грузовики для перевозки ракет, либо Тегеран таким образом создает пространство для новых переговоров со странами Запада о снижении напряженности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал о том, что Иран поставил России баллистические ракеты. На следующий день Sky News опубликовало спутниковое фото судна, которое, предположительно, доставило ракеты в Россию через Каспийское море. Иран отрицает эти поставки.