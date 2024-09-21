Протест у Минобороны России
Родственники мобилизованных проводят акцию у здания Министерства обороны России.
«Север.Реалии» пишет, что акция у Минобороны РФ приурочена к второй годовщине «частичной мобилизации» в России, которая началась 21 сентября 2022 года. В мероприятии участвуют активистки движения «Путь домой», объединяющего матерей и жён мобилизованных. Они требуют вернуть мужей с фронта.
Участники требуют встречи с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым, а также проведения демобилизации и ротации.
Чиновники из Минобороны РФ не вышли к протестующим, при этом к месту проведения акции пришли провластные активисты, которые советовали им «сидеть дома и молиться», а также приглашали тех женщин, кому «что-то не нравится», поехать на войну.