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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Протест у Минобороны России

17:03 2865

Родственники мобилизованных проводят акцию у здания Министерства обороны России.

«Север.Реалии» пишет, что акция у Минобороны РФ приурочена к второй годовщине «частичной мобилизации» в России, которая началась 21 сентября 2022 года. В мероприятии участвуют активистки движения «Путь домой», объединяющего матерей и жён мобилизованных. Они требуют вернуть мужей с фронта. 

Участники требуют встречи с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым, а также проведения демобилизации и ротации.

Чиновники из Минобороны РФ не вышли к протестующим, при этом к месту проведения акции пришли провластные активисты, которые советовали им «сидеть дома и молиться», а также приглашали тех женщин, кому «что-то не нравится», поехать на войну.

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