Смерть европейской цивилизации?! Когда?

В последнее время социологи все чаще рассуждают о скором конце западной цивилизации, в первую очередь, США и наиболее развитых стран Европы. Два главных фактора, которые, по их мнению, могут загнать в могилу цивилизацию, безраздельно властвующую на планете последние пятьсот лет, это низкая рождаемость и высокий уровень миграции. Как известно, европейцы уже давно отошли от традиций многодетности. В традиционно белой, евро-американской семье в лучшем случае двое детей, чаще всего один, а порой их нет вовсе. И таких вот пар, не желающих обременять себя воспитанием даже одного ребенка, становится все больше. В особенности, в Германии, где это явление распространено чаще, чем где-либо еще.

Второй фактор – это миграция, которая на фоне первого выглядит особенно пугающе. И в самом деле, толпы африканцев, азиатов и латиноамериканцев из самых бедных и неблагополучных стран мира годами осаждают и штурмуют границы богатых стран, пытаясь попасть туда всеми возможными и невозможными способами. Этому также способствует странная и абсолютно нелогичная политика большинства стран Европы и Северной Америки, которые, словно им не хватает проблем с собственными дармоедами, берут на попечение миллионы лодырей со всего света. При этом никто не может толком ответить, а зачем им это вообще нужно? Почему бы не пойти по пути еще одной далеко не бедной страны, Турции, которая хоть и впускает иностранцев, но никого из них на обеспечение не берет. Хотите работать? Добро пожаловать в Турецкую Республику! Хотите сидеть на шее у работящих турков? Валите отсюда, куда глаза глядят. Исключение составляют более четырех миллионов сирийских беженцев, на содержание которых Анкара получает от ЕС миллиарды евро. Так или иначе, но совершенно безумная миграционная политика позволяет иностранным люмпенам и неудачникам, которые делать ничего не могут, а работать – не хотят, довольно неплохо жить на пособие, да еще и рожать по пять и больше детей.

Если взглянуть на ситуацию с этой точки зрения, то анонсируемые социологами скорые похороны западной цивилизации вовсе не выглядят произведением в стиле science fiction. Уже сегодня европейцев в своих странах становится все меньше и меньше. Глядя на публику в больших городах, все сложнее определить не только национальность, но и в какую часть света ты вообще попал. Ну а завтра количество приезжих увеличится настолько, что в один ужасный день, на фоне низкой рождаемости, коренное население останется в меньшинстве. Приехали! В этом плане классическим примером является развал Римской империи. В учебниках истории он описан одной главой, однако в реальной жизни был растянут на десятки, а то и сотни лет. Все было точно так же, как и на сегодняшнем Западе. То есть прежде, чем завоевать Рим силой оружия, варвары покорили его изнутри, заняв те ниши, главным образом службу в армии, которые обленившиеся и сытые римляне занимать не хотели. И когда оказалось, что варвары в Риме гораздо сильнее и влиятельнее местного латинского населения, они нанесли решающий удар. И великая империя развалилась как карточный домик. Вроде бы, все очень похоже на день сегодняшний, да и нет никаких оснований полагать, что за прошедшие 1600 лет исторические закономерности серьезно изменились. Одни проговаривают этот сценарий с сожалением и болью, поскольку любят свою цивилизацию и не хотят ее исчезновения. Другие, как, например, в России, с нескрываемым и даже демонстративным злорадством. Хотя лично я бы на месте русских промолчал. Ведь у них те же проблемы, что и у погрязших в комфорте аборигенов Старого Света. Разница лишь в том, что Европу изнутри разрушат Африка и Ближний Восток, а Россию – постсоветская Центральная Азия. Так что, дорогие россияне, если Запад исчезнет с геополитической карты мира через сто лет, то вы, в лучшем для себя случае, через сто двадцать… Впрочем, хватит этих мрачных прогнозов! На самом деле, никто никуда не исчезнет, евро-американская цивилизация не вымрет и не уступит свои земли арабам и африканцам. В первую очередь, потому что в разных странах проблема миграции разная. Когда мы слышим шаманские завывания российских пропагандистов о мигрантах, захватывающих Европу, следует, прежде всего, вспомнить, что на территории Европы насчитывается 44 государства, которые населяют 700 миллионов человек. А теперь давайте уточним, кого мигранты захватывают или, не приведи Господь, уже захватили?

Одно дело – так называемые европейские флагманы. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и еще несколько стран, которые в самом деле переполнены мигрантами настолько, что сразу и не поймешь, в Марселе ты или в Аддис-Абебе. А вот в Польше все совсем иначе. Там мигранты, в основном, из бывшего СССР. Как и в Чехии, где также бывшие "совки" плюс коллеги по Евросоюзу из более бедных Румынии или Болгарии. Строго говоря, из миграции, вызывающей тревогу за будущее евро-атлантической цивилизации, следует исключить миграцию из стран бывшего СССР и Восточной Европы. Нынешние выходцы из этих стран могут быть кем угодно – бандитами, кидалами или наркодельцами, однако их дети однозначно будут настоящими европейцами и американцами. Таким образом, с точки зрения будущего европейской цивилизации, данная категория мигрантов совершенно безопасна, в отличие, скажем, от арабов или пакистанцев, которые даже в третьем поколении не только не ассимилируются, но и становятся еще более радикально настроенными. Точно то же можно сказать о латиноамериканцах в США, которые по идее хотят перенять образ жизни местной публики, но, поскольку большинство живет в гетто, вырваться из прошлого зачастую не получается даже в третьем поколении. С точки зрения миграции, не такая уж катастрофическая картина наблюдается в современных Италии, Испании, Греции, Португалии, Норвегии, Финляндии, Дании и в странах Восточной Европы. Чтобы понять, какими в исторической перспективе могут стать Европа и США в случае, если их властям не удастся взять под жесткий контроль миграцию, нам с вами надо переместиться в Латинскую Америку, на гигантских просторах которой есть такая замечательная, романтичная и всеми любимая страна, как Бразилия. И именно Бразилия с ее футболом, карнавалами, кофе и фавелами может стать моделью того, как именно будет выглядеть часть Европы и США в случае тотального демографического коллапса. Белые потомки португальских колонистов составляют около 54 процентов населения этой огромной страны. Остальное население представлено «цветными» разных оттенков – от африканских черных до креольских, индейских и азиатских смесей разной концентрации.

А теперь ответьте: противостояние «белого меньшинства» и «цветного большинства» - разве не этим нас постоянно пугают гробовщики Европы? По их логике, Бразилия уже давно должна была вымереть и обезлюдеть, но там, как видите, по-прежнему танцуют, играют в футбол и размножаются, да так интенсивно, что довели население Бразилии аж до 190 миллионов человек. В результате, расовое разнообразие и социальное расслоение привели к тому, что на сегодняшний день существует одновременно две Бразилии. Одна – это стремительно развивающаяся, промышленная страна, с мощной и разнообразной индустрией, финансовый центр Латинской Америки, царство качественных домов для среднего класса и небоскребов для бизнеса. Вторая Бразилия – это, преимущественно, национальные меньшинства, гетто, один из высочайших в мире уровней преступности и трущобные районы фавел, протяженностью в десятки километров. Обе Бразилии сосуществуют рядом, но практически не соприкасаются. Эта страна получает высокие оценки в рейтингах глобальной конкурентоспособности и в то же время уверенно лидирует по части умышленных убийств на душу населения.