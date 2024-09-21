Лапшин вновь арестован по требованию Баку и Москвы. На сей раз в Ереване…

Блогер Александр Лапшин, задержанный в ереванском аэропорту Звартноц, утверждает, что его задержали «на основании розыска от Азербайджана и Российской Федерации».

«Потребовали пройти с ними в кабинет. Я отказался. Забрали паспорт. Уже более часа стою перед будками паспортного контроля. Ситуация очень неприятная, нужна поддержка СМИ. Пограничники общаются по-армянски, улавливаю лишь слово «арест», - написал Лапшин в соцсетях.

Армянский телеграм-канал Alpha News пишет, что задержали также супругу Лапшина. Телеграм-канал связался в супругой Лапшина, чтобы выяснить, на каком основании им запрещают въезд в Армению. Она отметила, что без каких-либо объяснений их хотят доставить в отделение полиции «Звартноца». «Мы потребовали адвоката и переводчика, однако армянская сторона отказывается предоставить их. Никаких объяснений нам не дают», - отметила она.