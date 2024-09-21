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Лапшин вновь арестован по требованию Баку и Москвы. На сей раз в Ереване…

обновлено 19:05
19:05 4209

Блогер Александр Лапшин, задержанный в ереванском аэропорту Звартноц, утверждает, что его задержали «на основании розыска от Азербайджана и Российской Федерации».

«Потребовали пройти с ними в кабинет. Я отказался. Забрали паспорт. Уже более часа стою перед будками паспортного контроля. Ситуация очень неприятная, нужна поддержка СМИ. Пограничники общаются по-армянски, улавливаю лишь слово «арест», - написал Лапшин в соцсетях.

Армянский телеграм-канал Alpha News пишет, что задержали также супругу Лапшина. Телеграм-канал связался в супругой Лапшина, чтобы выяснить, на каком основании им запрещают въезд в Армению. Она отметила, что без каких-либо объяснений их хотят доставить в отделение полиции «Звартноца». «Мы потребовали адвоката и переводчика, однако армянская сторона отказывается предоставить их. Никаких объяснений нам не дают», - отметила она.

* * * 17:36

Скандально известный российско-израильский блогер Александр Лапшин заявил, что его задержали в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом написал в своем телеграм-канале пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян.

Утверждается, что Лапшина задержали «при пересечении границы! У него забрали документы и предложили подождать!».

Напомним, в 2017 году Александр Лапшин провел несколько месяцев в заключении в Азербайджане после выдачи его Баку белорусской стороной по международному запросу. Блогер незаконно посетил тогда оккупированные Арменией территории Азербайджана.

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