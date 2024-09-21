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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Заявление омбудсмена Сабины Алиевой

17:50 1258

«Вызывает серьезное сожаление организация слушаний под названием «Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха» в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США и высказывание необоснованных мнений против Азербайджана выступающими, которые открыто исказили существующие факты».

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.

Омбудсмен отметила, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные Азербайджаном в 2023 году, были осуществлены в полном соответствии с международным правом, включая нормы и принципы международного гуманитарного права, гражданское население никогда не было мишенью.

«Хотелось бы отметить, что Азербайджанская Республика гарантирует защиту прав и свобод каждого гражданина, в том числе граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, закрепленных в международных документах и национальном законодательстве, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности. Игнорирование фактов постоянного нарушения Арменией норм и принципов международного права, фундаментальных прав человека в течение почти тридцати лет оккупации, непредоставление информации о судьбе около четырех тысяч наших граждан, пропавших без вести во время I Карабахской войны, а также загрязнение наших земель минами, нанесение ущерба окружающей среде, совершение экоцидных преступлений и выдвижение обвинений против нашей страны являются проявлением двойных стандартов и предвзятого подхода к Азербайджану», - заявила Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что в результате оккупационной политики Армении, с необоснованными территориальными претензиями к азербайджанцам, 20% международно признанных азербайджанских земель были оккупированы этой страной, а сотни тысяч азербайджанцев были депортированы с территории нынешней Армении.

«Мы решительно осуждаем демонстрацию двойных стандартов, одностороннего и предвзятого подхода Конгресса США к Азербайджану, призываем выразить отношение к преступлениям этнической чистки и геноцида, совершенным Арменией против азербайджанцев», - говорится в заявлении омбудсмена.

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