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«Хезболла» бьет по Израилю

17:55 993

Вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли ракетные удары по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

Как передает телеканал Al Jazeera, боевики выпустили 45 снарядов из реактивных систем залпового огня по израильской территории. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях, в трех из них зафиксированы очаги пожаров. Сведений о пострадавших не поступало.

В сводке военно-информационной службы «Хезболлы» в Telegram-канале говорится, что ее отряды обстреляли казармы израильской армии в Бейт-Гилель, Бирии, Зарите, Рамот-Нафтали и «нанесли потери неприятельским силам». «Операция была проведена в ответ на гибель мирных граждан в ходе израильских воздушных рейдов», - указывается в тексте.

По информации Al Jazeera, в первой половине дня израильские ВВС атаковали десятки наземных целей в Южном Ливане и в восточной части страны. Удары были нанесены по ракетным установкам и складам с боеприпасами в пограничной местности, подверглись бомбардировкам тыловые базы шиитских отрядов в районе реки Литани в 30 км от границы.

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