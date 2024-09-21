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Закон о «нежелательных иностранцах» одобрили в Узбекистане

18:25 751

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) принял поправки о признании иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране, пишет «Газета.uz».

«Нежелательным иностранцам» предлагается запретить въезд на территорию страны на пять лет.

Поправки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».

Основанием для признания нежелательным пребывания иностранных граждан в стране могут послужить: публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана;

публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду;

публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа.

«Нежелательных граждан» будут включать в соответствующий реестр на пять лет. Им запретят въезжать в страну, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации имущества, вступать в финансовые и договорные отношения.

Иностранцы, чье пребывание в стране сочли нежелательным, должны добровольно покинуть республику в течение десяти дней, в противном случае их депортируют. Президент Узбекистана должен подписать поправки для вступления в силу.

Законопроект был подготовлен группой депутатов Законодательной палаты. Поправки обусловлены «необходимостью установления новых мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана в современных условиях глобализации».

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