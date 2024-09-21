Убитому Израилем Ибрагиму Акилу нашли замену

Высокопоставленные командиры боевого крыла ливанского движения «Хезболла» Али Караки и Талал Хамия возьмут на себя функции, которые выполнял убитый накануне в ходе израильского удара командир элитного подразделения «Радван» Ибрагим Акил, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, Караки и Хамия - члены Совета джихада, главной командной структуры «Хезболлы». Караки возглавляет «южное командование», отвечающее, в частности, за обстрелы Израиля из южных районов Ливана. Хамия, в свою очередь, командует спецподразделением, занимающимся операциями за пределами Ливана.

Акил до своей гибели отвечал не только за «Радван». Al Jazeera называет его вторым по значимости командиром всего боевого крыла «Хезболлы».

Акил был убит в пятницу в ходе израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, в ходе удара погиб 31 человек, в том числе трое детей и семь женщин. По данным «Хезболлы», среди погибших, помимо Акила, значится другой высокопоставленный командир «Хезболлы» Ахмед Вахаби. Он отвечал за подготовку бойцов этой группировки.