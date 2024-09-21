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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные

новость дополнена
19:15 724

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями начальника отдела территориального управления и местного самоуправления исполнительной власти Агсуинского района Санана Надир оглу Фейзуллаева и консультанта по надзору за управлением и использованием земель Шемахинского территориального отдела Государственной службы по вопросам имущества по Агсуинскому району Вугара Сахават оглу Аскерова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что Фейзуллаев и Аскеров вступили в преступный сговор и, используя незаконное влияние на решения уполномоченных лиц государственных органов, требовали и получали деньги от граждан за выдачу разрешений на использование недр на территории Агсуинского района.

На основании собранных доказательств Санану Фейзуллаеву и Вугару Аскерову предъявлено обвинение по статье 312-1.1 (торговля влиянием) Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству следователя и представлению прокурора Бинагадинский районный суд избрал в отношении них в качестве меры пресечения домашний арест и отстранение от должности.

В настоящее время продолжается всестороннее расследование всех обстоятельств уголовного дела.

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