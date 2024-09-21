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МИД: Россия готовит удары по объектам украинских АЭС

19:40 1428

Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в X со ссылкой на украинскую разведку.

По данным Сибиги, в частности речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

«Повреждение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями. Наши специальные службы передали эти данные нашим партнерам», — отметил Сибига, добавив, что Украина проинформировала об этом МАГАТЭ.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе.

«Украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах», - резюмировал украинский министр.

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