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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Во Франции снова протесты против Макрона

19:50 527

По всей Франции в субботу, 21 сентября, организовали около пятидесяти демонстраций, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона и его решением о назначении премьер-министром представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье. 

Согласно сообщению французских СМИ, акции протеста организовали профсоюзы, студенческие и экологические организации, а также левые политические силы, прежде всего «Непокоренная Франция». Они обвиняют Макрона в том, что он отказался назначать премьер-министром представителя объединенной левой коалиции, получившей наибольшее количество депутатов в Национальной ассамблее после досрочных выборов в начале июля.

Митинги проходят в Бордо, Марселе и Париже. В последнем организаторы заявляли об участии от 20 до 40 тысяч человек, но официального подсчета участников пока нет.

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