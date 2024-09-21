Во Франции снова протесты против Макрона

По всей Франции в субботу, 21 сентября, организовали около пятидесяти демонстраций, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона и его решением о назначении премьер-министром представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье.

Согласно сообщению французских СМИ, акции протеста организовали профсоюзы, студенческие и экологические организации, а также левые политические силы, прежде всего «Непокоренная Франция». Они обвиняют Макрона в том, что он отказался назначать премьер-министром представителя объединенной левой коалиции, получившей наибольшее количество депутатов в Национальной ассамблее после досрочных выборов в начале июля.

Митинги проходят в Бордо, Марселе и Париже. В последнем организаторы заявляли об участии от 20 до 40 тысяч человек, но официального подсчета участников пока нет.