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Гендиректор связанной с взрывающимися пейджерами фирмы исчезла

Reuters
20:31 1166

49-летняя Кристиана Барсони-Арчидиаконо — гендиректор, вероятно, подставной фирмы BAC Consulting, которая связана с взрывающимися пейджерами, пропала. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, женщина исчезла сразу после взрывов и интереса СМИ к ее персоне. С тех пор она не появлялась на публике, соседи сообщили, что ее не видели. Она не отвечает на звонки и письма Reuters, журналисты также приехали к ее дому в центре Будапешта, однако ответа не последовало.

17 сентября в нескольких городах Ливана взорвались портативные пейджеры, используемые в том числе боевиками «Хезболлы». Были убиты 12 и ранены более 2000 человек.

Reuters пишет, что фирма BAC, возглавляемая Барсони-Арчидиаконо, лицензировала дизайн взрывающихся пейджеров у их тайваньского производителя Gold Apollo — основанной в 1995 году тайваньской компании, которая специализируется на беспроводных средствах связи. Когда стало известно, что взорвались именно их устройства, компания сообщила, что данную модель по лицензии производила венгерская компания BAC Consulting KFT.

На вопрос NBC News о взрывах в Ливане Кристиана Барсони-Арчидиаконо ответила: «Я не делаю пейджеры. Я просто посредник. Думаю, вы не так всё поняли». Утром 18 сентября в здание BAC Consulting прибыли люди, которые представились сотрудниками полиции в штатском. Живущие по соседству со зданием BAC Consulting люди утверждают, что никого не видели входящим или выходящим из него уже несколько недель.

The Insider передает, что BAC Consulting была зарегистрирована в Будапеште в 2022 году. Ее сайт перестал быть доступен утром 18 сентября. Компания как в уставных документах, так и на сайте утверждала, что занимается консультированием. Основными сферами своей компетенции компания называла «окружающую среду, развитие и международные отношения», а генеральным директором и основателем — Кристиану Барсони-Арчидиаконо. На странице Кристианы в LinkedШn также размещено портфолио BAC Consulting, где сказано, что компания основана в 2010 году — это противоречит информации государственного реестра компаний Венгрии. Барсони-Арчидиаконо указывает в своем резюме, что возглавляла BAC Consulting с 2019 года.

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