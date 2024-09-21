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Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии

20:45 1956

Британская военная разведка проанализировала последствия украинского удара по арсеналу в Торопце Тверской области в ночь на 18 сентября. BBC приводит заявления разведки.

На этом объекте «почти наверняка» (это наивысшая возможная степень уверенности в выводах разведки) хранились боеприпасы разных калибров для использования на фронте, ракеты и планирующие бомбы, используемые на близлежащих аэродромах; также есть сообщения, что там находились и боеприпасы из Северной Кореи. Это один из крупнейших стратегических складов боеприпасов в России, британская разведка пишет, что там их хранилось 30 тыс. тонн.

С высокой вероятностью хранение боеприпасов под открытым небом вызвало цепную реакцию, которая привела и к взрывам в системе бункеров, в результате чего потеряно «огромное количество боеприпасов».

«Хотя арсенал является частью более широкой сети снабжения, эта потеря с высокой вероятностью нарушит российские сухопутные операции, особенно в Курской области», пишет разведка.

Пост сопровождается проанализированными снимками с коммерческого спутника Planet Labs, на которых указаны воронки диаметром в 80-85 метров и то, что разведка опознала как разрушенные складские бункеры.

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