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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Германия обещает помогать Украине до конца войны

21:17 353

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь до окончания войны.

«Если мы не поддержим Украину, то тогда ей наступит конец. Мы этого, конечно же, не допустим»,— заявила Бербок во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме.

Германия занимает второе место по объемам поставляемого Украине вооружения после США.

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