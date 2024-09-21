Германия обещает помогать Украине до конца войны
21:17 353
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь до окончания войны.
«Если мы не поддержим Украину, то тогда ей наступит конец. Мы этого, конечно же, не допустим»,— заявила Бербок во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме.
Германия занимает второе место по объемам поставляемого Украине вооружения после США.
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