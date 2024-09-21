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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой

21:23 1500

Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского об организации в этом году второго саммита мира с участием российских представителей.

«Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», - говорится в ответе Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать слова Зеленского, текст которого опубликовал МИД РФ.

«Т.н. второй саммит преследует все ту же цель - протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», - сказала Захарова.

«Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле», складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом В.В.Путиным соответствующую инициативу. Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно», - заявила представитель МИД.

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