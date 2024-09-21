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Азербайджан выбрали «Мировой столицей женщин и девушек в науке»

21 сентября 2024, 22:30 1038

18 сентября состоялась онлайн-встреча между неправительственной организацией «Международный фонд Королевской академии наук» (RASIT), представителями Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию (EATDA) и Института образования.

Согласно сообщению пресс-службы Миннауки, в ходе встречи, принимая во внимание усилия Азербайджана в направлении образования женщин и девушек, фонд объявил Азербайджан «Мировой столицей женщин и девушек в науке» начиная с сентября 2024-го и до сентября 2025 года.

Во встрече приняли участие принцесса Нисрин Аль-Хашими, исполнительный директор фонда RASIT, Амина Гуриб-Факим, бывший президент Исламской Республики Мавритания, Эльнур Алиев, исполняющий обязанности директора Института образования, Мудждат Гасанов, руководитель отдела международного сотрудничества EATDA.

Следует отметить, что в указанный период реализуются проекты повышения научно-исследовательских навыков женщин, работающих в сфере науки, информирование студентов вузов о различных исследовательских грантах и стипендиях в области науки и т.д.

Реализация Целей устойчивого развития ООН, социально-экономическое развитие и расширение образовательных возможностей занимают центральное место в деятельности RASİT, штаб-квартира которой расположена в США.

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