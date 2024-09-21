Во Франции новое правительство

Новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение». Он сменит на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии «Ренессанс», который по предложению президента Франции Эммануэля Макрона назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Пост министра Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню. Как отмечали французские СМИ, посты глав Минобороны и МИД традиционно зарезервированы и обычно на них назначаются кандидаты, предложенные президентом. Не менее важный для Франции в условиях расширяющихся дебатов по вопросу нелегальной миграции пост главы МВД будет передан главе сенатской фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо. Представители левых партий критикуют его за чересчур консервативную позицию по вопросам иммиграции.

Вопреки ожиданиям СМИ, Барнье не стал разделять экономическое ведомство, сохранив единым пост министра экономики, финансов и промышленности - его займет Антуан Арман, экс-председатель комитета по экономическим делам Национального собрания (нижней палаты парламента). Пост министра культуры сохранили за Рашидой Дати, тогда как бывший госсекретарь при Министерстве Вооруженных сил страны Женевьев Дарьессек теперь будет занимать пост министра здравоохранения.