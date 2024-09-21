После атаки пейджеров Мадуро дает советы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посоветовал своим сторонникам не принимать технику и электронику в качестве подарка на Рождество после взрывов в Ливане.

«Я, например, дарю книги. ...Некоторым я дарю сундук из дерева ручной работы, а внутрь кладу венесуэльский кофе, сладости, ром, кокуй (традиционный венесуэльский алкогольный напиток). Не принимайте в подарок электронику. Как сказал [глава МВД] Диосдадо [Кабельо], будьте осторожны с мобильными телефонами, ведь все видели, что случилось в Ливане», - сказал Мадуро на мероприятии, посвященном кампании по продвижению венесуэльской культуры.

17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В первый день большое количество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах страны. По данным Минздрава республики, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы доставлены более 2 тыс. раненых. На следующий день в нескольких районах Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. В результате повторной атаки погибли 25 человек, 608 пострадали.