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Харрис согласилась на новые дебаты с Трампом

21 сентября 2024, 23:10 552

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приняла приглашение CNN о проведении повторных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

«Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности выступить на одной сцене с Дональдом Трампом и приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября», - говорится в заявлении, распространенном предвыборным штабом Харрис.

«У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласием на эти дебаты. Они пройдут в том же формате и обстановке, в которых проходили дебаты на CNN в июне, в которых Трамп участвовал и, по его словам, победил», - добавляется в релизе.

В свою очередь CNN подтвердил, что как Харрис, так и Трамп получили от телеканала предложение провести в октябре еще одни дебаты. Предвыборный штаб Трампа на предложение пока не отреагировал. Согласно предложению CNN, дебаты продлятся 1,5 часа. В их ходе Трамп и Харрис будут отвечать на вопросы модераторов, зрителей в студии не будет.

В прошлый четверг Трамп заявил, что не собирается участвовать в еще одних дебатах с Харрис: «Сначала я провел дебаты с президентом Джо Байденом, потом с «товарищем Камалой». Третьих дебатов не будет», - отметил Трамп.

Харрис же заявила о необходимости проведения еще одних дебатов.

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