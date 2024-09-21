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Хаменеи обратился к исламским странам

21 сентября 2024, 23:25 926

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все исламские страны ограничить политические отношения с Израилем и разорвать с ним экономические связи. Об этом он заявил на Международной конференции исламского единства в Тегеране. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

«Сегодня сионистский режим бесстыдно и не скрывая этого совершает преступления», - отметил Хаменеи, говоря об операциях Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также ударах по Ливану и Сирии.

Он считает, что Израиль продолжает совершать эти преступления, потому что исламская община «не использует свою внутреннюю силу». «Исламский мир должен ограничить политические отношения с сионистским режимом, усилить давление на него в СМИ и четко показать, что они твердо стоят на стороне угнетенного палестинского народа», - добавил Хаменеи.

В качестве первого шага верховный лидер Ирана также призвал исламские страны «полностью разорвать экономические связи» с Израилем.

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